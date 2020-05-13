ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

с чего всё началось

Число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем, начало расти в период режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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