ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

с чего всё началось

В России во время пандемии коронавируса начала расти смертность от алкоголя, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс». В связи с ростом смертности от алкоголя министр напомнил об инициативе по увеличению возраста его продажи до 21 года.

Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя во время пандемии

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