Общество
ДождьМинздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя во время пандемии
В России во время пандемии коронавируса начала расти смертность от алкоголя, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс». В связи с ростом смертности от алкоголя министр напомнил об инициативе по увеличению возраста его продажи до 21 года.
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с чего всё началось
ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.ТАСС06:50
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Силовики объяснили рост смертности от алкоголя: депрессия из-за самоизоляции
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