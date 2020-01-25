Здоровье
Вечерняя МоскваМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом. Как уточнил в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, один из этих случаев завершился летальным исходом.
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«Естественная восприимчивость людей высокая»: Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Комсомольская правдавчера в 16:05
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Происшествия
Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
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На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры
В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Энергетика
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Глава государства утверждает, что поставки в Белоруссию должны производиться по внутрироссийским ценам, однако из-за российского налога на добычу полезных ископаемых стоимость топлива возросла практически до мирового уровня.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Хоккей
Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл
Здоровье
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
Наука
Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком
Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Спорт
Ватерполистки сборной России проиграли в финале чемпионата Европы
Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали завершившегося в Будапеште чемпионата Европы.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Общество
Восемь китайских туристов госпитализировали из московского отеля
По данным источника, специалисты обнаружили у восьми туристов признаки ОРВИ. После этого они были госпитализированы.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Политика
Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС
Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
Политика
Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Политика
Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Технологии
Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов
Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.
Общество
Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Общество
ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.