Здоровье

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом. Как уточнил в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, один из этих случаев завершился летальным исходом.
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Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом

Российская газета00:29

В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

RT на русскомвчера в 16:10

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Коммерсантъвчера в 15:54

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Интерфаксвчера в 16:02

Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

Газета.Ruвчера в 15:57

«Естественная восприимчивость людей высокая»: Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Комсомольская правдавчера в 16:05

Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

ТАССвчера в 15:43
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Происшествия

Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
Вести.Ru вчера в 18:27
Происшествия

На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Известия 24 января в 05:53
Авто

Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры

В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:14
Энергетика

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Глава государства утверждает, что поставки в Белоруссию должны производиться по внутрироссийским ценам, однако из-за российского налога на добычу полезных ископаемых стоимость топлива возросла практически до мирового уровня.
РИА Новости 24 января в 13:35
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
Хоккей

Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
ТК Звезда 01:13
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:30
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
RT на русском вчера в 18:01
Наука

Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.
РБК вчера в 23:05
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Единоборства

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Газета.Ru 00:47
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Спорт

Ватерполистки сборной России проиграли в финале чемпионата Европы

Женская сборная России по водному поло завоевала серебряные медали завершившегося в Будапеште чемпионата Европы.
Российская газета вчера в 15:03
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Единоборства

Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача единогласным решением судей

Sports.ru 00:27
Общество

Восемь китайских туристов госпитализировали из московского отеля

По данным источника, специалисты обнаружили у восьми туристов признаки ОРВИ. После этого они были госпитализированы.
Газета.Ru 01:21
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ 24 января в 12:22
Политика

Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС

Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
РЕН ТВ вчера в 13:09
Политика

Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
РИА Новости 00:39
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика

Адвокаты начали защищать Трампа на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате, сообщило РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 11:20
Технологии

Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов

Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.
Вечерняя Москва вчера в 22:59
Общество

Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио

Полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать тому, чтобы двое сотрудников торгового представительства явились для дачи показаний по поводу хищения секретных сведений крупной японской коммуникационной компании.
РИА Новости вчера в 08:52
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Газета.Ru 00:22
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Общество

Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

Ведомости 23 января в 08:46
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК 24 января в 18:46
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