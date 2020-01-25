Здоровье
Вечерняя МоскваМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом. Как уточнил в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, один из этих случаев завершился летальным исходом.
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Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Происшествия
Четыре человека пострадали при прорыве теплотрассы в Кирове
Четыре человека получили ожоги при прорыве теплотрассы на улице в Кирове, один из пострадавших госпитализирован.
Общество
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Происшествия
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас, сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
Общество
Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию
Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Политика
Новый глава Минздрава сообщил о новой системе оплаты труда врачей
По данным главы Минздрава России план новой системы оплаты труда для медицинский работников собираются представить в апреле 2020 года.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Здоровье
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Экономика
Нижегородская область начала экспортировать пиво
Наибольшую долю в объеме экспорта занимает масложировая продукция, которая поставляется в Европу, США, Китай и проч.
Единоборства
Bellator. Вадим Немков сразится в чемпионском бою с Райаном Бэйдером
Американец Райан Бэйдер, ставший первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях благодаря победе нокаутом на 35-й секунде в бою с Федором Емельяненко, проведет защиту титула.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.