В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом. Как уточнил в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, один из этих случаев завершился летальным исходом.

Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Общество Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

Происшествия В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас, сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

Гаджеты Обнаружен неудаляемый Android-вирус Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Финансы Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

Политика Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

Экономика Нижегородская область начала экспортировать пиво Наибольшую долю в объеме экспорта занимает масложировая продукция, которая поставляется в Европу, США, Китай и проч.

Единоборства Bellator. Вадим Немков сразится в чемпионском бою с Райаном Бэйдером Американец Райан Бэйдер, ставший первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях благодаря победе нокаутом на 35-й секунде в бою с Федором Емельяненко, проведет защиту титула.