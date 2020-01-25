Здоровье

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом. Как уточнил в своем Telegram-канале заместитель главы ведомства Олег Салагай, один из этих случаев завершился летальным исходом.
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Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом

Российская газета00:29

Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

Газета.Ruвчера в 15:57

В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

RT на русскомвчера в 16:10

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Интерфаксвчера в 16:02

Семь случаев коронавируса выявлено в приграничных с РФ регионах

Известиявчера в 16:24

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Коммерсантъвчера в 15:54

Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

ТАССвчера в 15:43
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС вчера в 00:55
Происшествия

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Газета.Ru 06:03
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Аргументы недели вчера в 11:13
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
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Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

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У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

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