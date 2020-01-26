Общество
РБКМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено. Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года.
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Здоровье
При каких болезнях кофе надо пить обязательно, ответил врач
Если вы решили употреблять кофе, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, который точно ответит, можно ли при ваших заболеваниях его пить.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Хоккей
Степан Захарчук продолжит карьеру в Чехии
Защитник Степан Захарчук, покинувший недавно «Нефтехимик», подписал контракт с чешским клубом «Динамо Пардубице».
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Армия и оружие
Defence24: истребители F-16 перехватили над Балтикой российские Су-35 и Су-27
Инцидент произошёл в небе над Балтийским морем, при этом, как утверждает издание, это стало первым для польских ВВС перехватом российских истребителей Су -35.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Шоу-бизнес
Стеша Маликова поздравила братика в платье для беременных
Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Здоровье
Рак у троих новорожденных впервые обнаружили в Красноярском крае
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Наука
В Курске изобрели новый метод бороться с раком мозга
Ученые Юго-Западного государственного университета нашли способ, как бороться с одним из самых агрессивных раковых заболеваний – раком мозга.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Происшествия
Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Общество
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.