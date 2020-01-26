Общество

РБКРБКМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено. Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года.
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Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

РИА Новости16:21

Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

ТАСС15:43

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Интерфакс16:02

Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса

Российская газета15:59

Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

Газета.Ru15:57

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Коммерсантъ15:54

В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

RT на русском16:10
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Если вы решили употреблять кофе, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, который точно ответит, можно ли при ваших заболеваниях его пить.
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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
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Lenta.ru 16:32
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Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости 20:35
Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
REGNUM 12:29
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
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В аэропорту Петербурга застрелили собаку

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Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
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Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
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Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
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Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
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Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
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В Курске изобрели новый метод бороться с раком мозга

Ученые Юго-Западного государственного университета нашли способ, как бороться с одним из самых агрессивных раковых заболеваний – раком мозга.
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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
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Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
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Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
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Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам

Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
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Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.
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