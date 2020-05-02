В пресс-службе Минздрава сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Там заявили, что пока нет оснований считать, что ситуация с распространением стабилизировалась.

Минздрав сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом

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