Коронавирус
ФедералПрессМинздрав сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом
В пресс-службе Минздрава сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Там заявили, что пока нет оснований считать, что ситуация с распространением стабилизировалась.
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Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Комсомольская правда05:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Авто
АвтоВАЗ в мае объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Общество
Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.
РИА Новости 06:07
Общество
Собянин объяснил создание временных госпиталей в Москве
Временные госпитали создают в Москве на случай приближения к пиковым значениям и если не хватит действующих мощностей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:47
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился на молодой и красивой израильтянке
ИА InterMedia 05:10
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM 03:06
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество
Тест на коронавирус покажет результат на третий день после заражения
Тест на коронавирус показывает результат не третий день после предполагаемого заражения.
Известия 10:04
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес
На Бари Алибасова написали заявление в СК
Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев подал заявление в Следственный комитет на продюсера Бари Алибасова.
РИА Новости 09:05
Наука
Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса
Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 05:13
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 30 апреля в 02:51
Футбол
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Шевченко и Пирло
Известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об известных в прошлом футболистах – Андрее Шевченко и Андреа Пирло.
Евро-футбол.ру 11:08
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года
В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН.
ФАН вчера в 02:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 06:00
Здоровье
Врач рассказала о разном протекании коронавируса у женщин и мужчин
Алла Минурова, кандидат медицинских наук, сообщила о том, что у мужчин коронавирусная инфекция протекает в более тяжелой форме, чем у женщин.
Discover24 06:44
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33