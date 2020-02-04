Здоровье
РБКМинздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
В России пока нет живого штамма коронавируса, необходимого ученым для разработки вакцины, сообщил заместитель министерства здравоохранения Сергей Краевой, передает ТАСС.
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Минздрав: Вакцину от нового коронавируса невозможно протестировать без живого штамма
Комсомольская правда02:44
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В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах
Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
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Отец бросил двух своих малолетних сыновей — одному мальчику девять лет, а другому шесть — в аэропорту Шереметьево 26 января.
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СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили
Происшествия
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По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Общество
Мишустин предложил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса
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Общество
Умер Теодор Шанин — основатель Шанинки
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Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Журнал предложил девушке нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Происшествия
Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров
Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.