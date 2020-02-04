В России пока нет живого штамма коронавируса, необходимого ученым для разработки вакцины, сообщил заместитель министерства здравоохранения Сергей Краевой, передает ТАСС.

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Политика В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Фигурное катание Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.

Общество РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Здоровье Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области превысила эпидпорог По Самарской области порог заболеваемости превышен на 0,9%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет — на 35,3%. Симптомы гриппа и ОРВИ — высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».

Происшествия Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.