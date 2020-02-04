Здоровье

РБКРБКМинздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

В России пока нет живого штамма коронавируса, необходимого ученым для разработки вакцины, сообщил заместитель министерства здравоохранения Сергей Краевой, передает ТАСС.
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Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

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