Общество
REGNUMМинздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
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Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
Космос
Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла
Экономика
Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии
Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом своей дочери
Зейналова практически ничего не рассказывала об отце своей своего второго ребенка, тем не менее в течении примерно полутора лет она демонстрировала безупречную семейную идиллию.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Эксперты назвали ТОП-5 страшных ошибок при смене и доливе моторного масла. Среди них оказалась замена согласно рекомендациям производителя.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Шоу-бизнес
Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике
Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
Авто
Volkswagen представил кроссовер Volkswagen Taigun
Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Здоровье
В Челябинской области объявили эпидемию гриппа
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
Экономика
Группа ЧТПЗ утвердила стратегию развития до конца 2024 года
«Объем капитальных вложений в стратегические проекты вкупе с обширной программой повышения операционной эффективности до конца 2024 года позволит Группе ЧТПЗ стать номером один в отрасли по показателю рентабельности по EBITDA», – прокомментировал председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны
Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.
Общество
В РПЦ обсуждают отказ от освящения оружия массового поражения
Межсоборное присутствие РПЦ подготовило проект документа, в котором рекомендует отказаться от освящения оружия избирательного действия и оружия массового поражения.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали
Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Происшествия
Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок
В Москве издевавшийся над пасынком мужчина объяснил свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн
Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Энергетика
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54
На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
Здоровье
Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса
Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.