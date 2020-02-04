Общество

REGNUMREGNUMМинздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

РБК04:12

Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса

RT на русском02:38

В Минздраве заявили об отсутствии у России штамма коронавируса

Известия03:53

В Минздраве заявили, что отсутствие у России штамма коронавируса тормозит создание вакцины

ТАСС02:41

В России придумали способ получить живой штамм коронавируса для вакцины

Lenta.ru03:40

Стало известно, что тормозит создание вакцины от коронавируса в России

Телеканал 360°04:03

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

REGNUM02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 06:31
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Космос

Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру вчера в 13:34
Экономика

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
Lenta.ru 05:23
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии "Зеленая альтернатива".
Газета.Ru 00:26
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом своей дочери

Зейналова практически ничего не рассказывала об отце своей своего второго ребенка, тем не менее в течении примерно полутора лет она демонстрировала безупречную семейную идиллию.
Bimru.ru 02:40
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Эксперты назвали ТОП-5 страшных ошибок при смене и доливе моторного масла. Среди них оказалась замена согласно рекомендациям производителя.
Tvoe-avto.com 02 февраля в 07:27
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес

Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике

Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
VSE42.RU вчера в 23:39
Авто

Volkswagen представил кроссовер Volkswagen Taigun

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии в Индии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Автоновости дня вчера в 10:47
Здоровье

В Челябинской области объявили эпидемию гриппа

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 36133 случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 44%.
31 канал Челябинска 06:20
Экономика

Группа ЧТПЗ утвердила стратегию развития до конца 2024 года

«Объем капитальных вложений в стратегические проекты вкупе с обширной программой повышения операционной эффективности до конца 2024 года позволит Группе ЧТПЗ стать номером один в отрасли по показателю рентабельности по EBITDA», – прокомментировал председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
ФедералПресс 05:50
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Власти Норвегии не разрешили въезд на территорию страны членам Ансамбля песни и пляски Северного флота РФ, сообщают во вторник норвежские СМИ.
Интерфакс 05:53
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Политика

Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны

Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.
Взгляд.ру 06:05
Общество

В РПЦ обсуждают отказ от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие РПЦ подготовило проект документа, в котором рекомендует отказаться от освящения оружия избирательного действия и оружия массового поражения.
FreeNews-Volga 04:59
Шоу-бизнес

Певицу МакSим госпитализировали

Певица МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник. Об этом сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
Вечерняя Москва 02 февраля в 13:01
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Происшествия

Издевавшийся над ребенком в Москве отчим объяснил свой поступок

В Москве издевавшийся над пасынком мужчина объяснил свои действия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
Вечерняя Москва 03:16
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 06:19
Общество

Зять Рамзана Кадырова скрыл в декларации квартиру за $1 млн

Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
Новые Известия 06:12
Энергетика

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
REGNUM вчера в 21:12
Здоровье

Китай начал тестировать российский препарат от коронавируса

Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что в Китае стартовали испытания российского препарата триазавирин, который помогает вылечиться от смертельного коронавируса.
Российский Диалог 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное