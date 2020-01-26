Здоровье

URA.RuURA.RuМинздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией

«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
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В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

RT на русскомвчера в 16:10

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Коммерсантъвчера в 15:54

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Интерфаксвчера в 16:02

Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса

Российская газетавчера в 15:59

Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

Газета.Ruвчера в 15:57

«Естественная восприимчивость людей высокая»: Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Комсомольская правдавчера в 16:05

Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

ТАССвчера в 15:43
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Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
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Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Здоровье

В Кирове открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня

В Кировской областной больнице открылась клинико-диагностическая лаборатория мирового уровня.
Девятка.RU 23 января в 00:10
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Известия вчера в 20:48
Хоккей

Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:30
Фигурное катание

Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы

В последний раз четыре золотые награды на главном континентальном турнире россияне завоевывали в 2006-м.
ProstoProSport вчера в 17:05
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Чемпионат вчера в 07:17
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат вчера в 14:50
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Происшествия

Девушка в ХМАО выпала из окна 9-го этажа, встала и ушла

РЕН ТВ 24 января в 05:47
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН вчера в 07:45
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 24 января в 14:34
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае возросло почти на сто человек

Новый тип коронавируса в Китае обнаружен у 1372 человек. Об этом сообщает местное телевидение. Болезнь продолжает распространяться.
Политическая Экспертиза вчера в 10:11
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 12:19
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Армия и оружие

США на территории Европы отработают сценарий войны с Россией

Сценарий учений предполагает начало войны между силами НАТО и Россией в 2028 году, задача учений — отработка ведения военных действий против России с применением новейших методов ведения войны, новейшей техники и применение «экспериментальной стратегии».
Хакасия-Информ вчера в 21:20
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Lenta.ru вчера в 11:54
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
REGNUM вчера в 19:23
Культура

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Канал 7+ вчера в 07:35
Экономика

Крупнейшие банки РФ успели наладить сбор биометрии в срок

Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный агентством "Прайм".
ПРАЙМ 24 января в 19:15
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ 24 января в 12:22
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ 24 января в 11:34
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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