Здоровье
URA.RuМинздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией
«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
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Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса
Российская газетавчера в 15:59
«Естественная восприимчивость людей высокая»: Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Комсомольская правдавчера в 16:05
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