Здоровье
Российская газетаМинздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом
Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на замминистра здравоохранения России Олега Салагая.
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с чего всё началось
По данным ведомства, по состоянию на вечер 25 января (21:00 по московскому времени) в мире зарегистрировано 1438 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.Областная газета00:45
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Впервые за 14 лет фигуристы из России выиграли все золото ЧЕ
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Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) по имени Майя, в этом году проходящая в китайском Ухане годичную стажировку, рассказала о ситуации в закрытом из-за эпидемии пневмонии городе.
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Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
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По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
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Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
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По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
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Шоу-бизнес
Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком
Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
Политика
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Игры
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Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
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Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Футбол
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Происшествия
На Науки «Поло» сбил девушку на тротуаре и ушел в столб
«Поло» от удара выбросило на тротуар, где автомобиль задел 19-летнюю девушку, а затем врезался в столб.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Общество
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Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
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Политика
Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
Общество