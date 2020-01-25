с чего всё началось

Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на замминистра здравоохранения России Олега Салагая.

Происшествия 600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.

Общество Студентка из России рассказала о ситуации в закрытом китайском городе Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) по имени Майя, в этом году проходящая в китайском Ухане годичную стажировку, рассказала о ситуации в закрытом из-за эпидемии пневмонии городе.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Технологии ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.

Единоборства Украинский боксер укусил соперника во время боя Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Авто Новый Toyota Harrier получит название Toyota Venza Toyota Harrier в Японии появится до конца года, а в 2021 году модель выйдет на американский рынок, но там ее будут предлагать под названием Venza.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.

Общество В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Общество В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Котову 25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Политика Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши» Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Игры Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.

Гаджеты Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700 Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.

Футбол Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин» Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.