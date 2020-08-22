Общество

RT на русскомRT на русскомМинздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
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Врачи омской больницы, в которой проходил лечение Алексей Навальный до транспортировки в Германию, готовы оказать немецким коллегам помощь, сообщает
 министерство здравоохранения Омской области.
Газета.Ru07:42

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Врачи БСМП-1 в Омске обратились к немецким врачам, которые приняли Навального

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В омском Минздраве рассказали о результатах анализов Навального

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ТАСС07:30

Что было обнаружено в организме Навального — заявление Минздрава

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В анализах Навального нашли алкоголь и кофеин

НГС5506:50

В анализах Навального нашли не яды, а алкоголь - омский Минздрав

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Омские врачи предложили берлинским помочь с Навальным

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Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 800 тысяч

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