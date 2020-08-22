с чего всё началось

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

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Футбол «Арсенал» объявил о подписании Салаха Воспитанник голландского футбольного клуба «Фейеноорд» Салах-Эддин перешёл в лондонский «Арсенал»

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