Общество
RT на русскомМинздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
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с чего всё началось
Врачи омской больницы, в которой проходил лечение Алексей Навальный до транспортировки в Германию, готовы оказать немецким коллегам помощь, сообщает министерство здравоохранения Омской области.Газета.Ru07:42
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
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