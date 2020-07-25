Коронавирус
BFM.ruМинздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.
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Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Территория новостей вчера в 09:38
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета 23 июля в 03:07
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.
Газета.Ru вчера в 21:20
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Гаджеты
Intel откладывает переход на 7 нм техпроцесс на полгода
Компания Intel приняла решение отложить переход на 7-нанометровый техпроцесс на 6 месяцев относительно изначального плана, заявил гендиректор компании Роберт Свон в интервью международному интернет-изданию о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
Live24 вчера в 02:31
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости 23 июля в 21:36
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Актер Гаркалин госпитализирован в Москве
В Москве госпитализирован российский актер Валерий Гаркалин. Об этом 25 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 02:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 23 июля в 14:15
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Космос
Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии
Китай запустил на орбиту три спутника, которые предназначены для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений.
Московский Комсомолец 01:56
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако в связи с пандемией COVID-19 власти позволили временно оформлять автомобилистам страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Общество
Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия России
Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Взгляд-инфо 00:55
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия 23 июля в 22:56
Политика
В ГД прокомментировали киевскую стратегию «деоккупации» Крыма
Закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, является публичным аргументом против украинской стратегии «деоккупации» Крыма.
News.ru 02:17
Космос
Создан фильм про Марс только с реальными пейзажами: 4К UHD видео
Используя фотомозаики сверхвысокого разрешения, снятые различными марсоходами NASA на протяжении многих лет, компания создала 4K UHD «тур» по марсианскому ландшафту.
Популярная механика 22 июля в 07:54
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 05:12
Общество
Россиянам предложили альтернативу утреннему кофе
Полезной для сердца и нервной системы альтернативой могут выступить кофейные зерна в шоколаде, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
РИА Новости вчера в 23:26
Армия и оружие
Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля
Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
Общество
Голикова назвала страны, куда россияне смогут полететь с 1 августа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 06:44
Футбол
«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ
Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
Подмосковье Сегодня вчера в 13:11