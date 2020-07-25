Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

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