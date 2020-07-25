Коронавирус
BFM.ruМинздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.
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с чего всё началось
В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир.РИА Новостивчера в 18:39
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Футбол
Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь
«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спорт вчера в 15:13
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Экономика
Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.
Lenta.ru 05:48
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Политика
Главного редактора либерального венгерского издания уволил учредитель. Теперь оттуда массово уходят журналисты
Больше 70 журналистов портала Index, одного из самых популярных интернет-изданий Венгрии, уволились после того, как его учредитель снял с должности главного редактора.
Телеканал RTVI вчера в 13:33
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Футбол
«Бавария» показала новую выездную форму
Евро-футбол.ру 04:59
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Происшествия
СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 05:49
Общество
В России выявили более 5,8 тысячи новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:37
Происшествия
«Союз азербайджанцев» заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Ранее выходцы из Азербайджана напали на армян на юго-востоке Москвы.
РИА Новости вчера в 08:24
Недвижимость
Спрос на аренду квартир в России вырос на 16% после падения в марте
Спрос на долгосрочную аренду квартир в России после пандемии восстановился, в июле был зафиксирован рост на 16,3%. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости».
РБК вчера в 03:03
Армия и оружие
На вооружение сербской армии поступили 56 автомобилей УАЗ «Патриот»
Министр обороны Сербии Александр Вулин в городе Панчево под Белградом осмотрел 56 российских внедорожников УАЗ «Патриот», приобретённых для вооружённых сил страны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию сербского оборонного ведомства.
Аргументы и Факты вчера в 12:52
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Происшествия
Служебная собака помогла найти свертки с наркотиками в Парголово
В Парголово с помощью служебной собаки удалось найти тайник с наркотиками и задержать двоих участников преступной группы в одном из частных домов.
Ivbg.ru 03:59
Здоровье
36 новых случаев коронавируса выявлено за сутки на Алтае
По данным оперштаба, в Республике Алтай за последние сутки выявили 36 новых случаев COVID-19.
Алтайская правда 22 июля в 23:45
Политика
Николаев назначил нового вице-премьера и главу Минэка Чувашии
Напомним, предыдущий вице-премьер и глава Минэка Чувашии Иван Моторин покинул пост 17 июля.
Мой город Чебоксары вчера в 03:10
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM вчера в 07:14
Армия и оружие
Армия ДНР нейтрализовала 11 «ВСУшников», некоторых из них навсегда: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 09:06
Здоровье
В Татарстане выросло число вирусных пневмоний
Замминистра добавил, что зачастую лечатся дома даже пневмонии с легкими проявлениями ОРВИ.
Evo-rus.com вчера в 00:30
Общество
Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе
Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 23 июля в 15:09
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 23 июля в 14:15
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Политика
В Киргизии 30 июля объявят днём траура по умершим от коронавируса
В Киргизии 30 июля объявят днём национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56