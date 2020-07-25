Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.
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с чего всё началось

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир.
РИА Новостивчера в 18:39

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Минздрав России спрогнозировал ситуацию с COVID-19 осенью

Известия03:46

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

РИА Новостивчера в 18:39

В Минздраве допустили небольшой подъем заболеваемости COVID-19 осенью

РЕН ТВвчера в 22:32

В Минздраве допустили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19 осенью

РБКвчера в 20:56

Минздрав дал прогноз ситуации с COVID-19 на осень

Газета.Ru02:45

Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью

RT на русскомвчера в 18:14

Эксперт Минздрава спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

ТАССвчера в 17:06
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс 23 июля в 06:42
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Общество

Дегтярев заявил об иностранных провокациях на митингах в Хабаровске

Труд вчера в 03:58
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Общество

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа

Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Общество

За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.
Москва 24 03:30
Общество

В России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
РБК 03:40
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Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Футбол

Гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим мячом РПЛ в июле

Sports.ru 02:13
Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
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Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области

Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
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Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

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Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
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Политика

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
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Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
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Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
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Общество

Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
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Общество

С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне

Как отмечают в Оперштабе, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции с 1 июля держится на низком уровне.
Москва 24 23 июля в 04:30
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Здоровье

Медики назвали главные факторы развития рака желудка

Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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Гаджеты

В Intel признали проблемы с переходом на 7-нм техпроцесс

Вашингтон, 25 июля 2020, 11:06 — REGNUM Первые процессоры от Intel, произведённые по 7-нм нормам, появятся на полгода позже, чем планировалось ранее, сообщил генеральный директор Intel Роберт Свон на отчётной пресс-конференции.
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Общество

В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
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Общество

Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок

В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
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Футбол

«Бавария» показала гостевую форму на сезон-2020/21. Она белая, шрифт – оранжевый

Стало известно, в какой форме «Бавария» будет проводить гостевые матчи в сезоне-2020/21.
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Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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Футбол

«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России

В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
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Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
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Наука

Подтверждена способность собак вынюхивать коронавирус

Evo-rus.com 02:15
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Здоровье

В Коми число случаев коронавируса превысило пять тысяч

Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИКЦ Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
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Общество

Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля

В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20
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