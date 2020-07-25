Коронавирус
BFM.ruМинздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить473
с чего всё началось
В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир.РИА Новостивчера в 18:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс 23 июля в 06:42
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество
За сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 5 871 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб.
Москва 24 03:30
Общество
В России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
РБК 03:40
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
SM News вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
Политика
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
Общество
С 1 июля в Москве число новых случаев держится на низком уровне
Как отмечают в Оперштабе, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции с 1 июля держится на низком уровне.
Москва 24 23 июля в 04:30
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.
Pravda.Ru вчера в 08:28
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Гаджеты
В Intel признали проблемы с переходом на 7-нм техпроцесс
Вашингтон, 25 июля 2020, 11:06 — REGNUM Первые процессоры от Intel, произведённые по 7-нм нормам, появятся на полгода позже, чем планировалось ранее, сообщил генеральный директор Intel Роберт Свон на отчётной пресс-конференции.
REGNUM 04:06
Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на сезон-2020/21. Она белая, шрифт – оранжевый
Стало известно, в какой форме «Бавария» будет проводить гостевые матчи в сезоне-2020/21.
Sports.ru 04:09
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Футбол
«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России
В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
Вести.Ru 01:57
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
Наука
Подтверждена способность собак вынюхивать коронавирус
Evo-rus.com 02:15
Здоровье
В Коми число случаев коронавируса превысило пять тысяч
Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИКЦ Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК 03:35
Общество
Прокла Плакальщика по народному календарю отмечают 25 июля
В народном календаре Прокла называют Плакальщиком - с этого дня начинают выпадать большие росы, поэтому крестьяне спешили убрать урожай и заготовить сено, чтобы уберечь от большой влажности.
Телепорт вчера в 19:20