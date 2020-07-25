Коронавирус
BFM.ruМинздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, передает ТАСС.
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с чего всё началось
В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии и в некоторых регионах ситуация все еще остается напряженной. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир.РИА Новостивчера в 18:39
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Происшествия
В Брянске сняли на видео драку девушек на пляже
Сегодня, 25 июля, жители Брянска стали свидетелями драки девушек на пляже в микрорайоне Московском.
Наш Брянск.Ru 06:05
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 07:05
Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Политика
Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России
Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России.
Lenta.ru 07:16
Здоровье
В Казахстане медработники, заболевшие пневмонией, получат $4,8 тыс
Нур-Султан, 24 июля 2020, 15:36 — REGNUM Медицинские работники в Казахстане, заразившиеся пневмонией, получат компенсации в размере 2 млн тенге ($4,8 тыс.).
REGNUM вчера в 08:36
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Наука
Подтверждена способность собак по запаху определять коронавирус
Чтобы научить животных вынюхивать коронавирус, у ученых ушла неделя. В эксперименте приняли участие восемь собак.
Народные новости 04:25
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
Общество
В Алуште в дельфинарии расчленили дельфина
Газета.Ru 05:28
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 251 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:38
Общество
В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
Газета.Ru 05:19
Единоборства
Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова
Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
Metaratings 05:17
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика
Российские пранкеры разыграли Монику Левински
Lenta.ru вчера в 18:25
Футбол
Акинфеев завел страницу в Instagram
Матч ТВ 07:19
Общество
В России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
РБК 04:11