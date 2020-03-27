Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля - начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

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Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

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