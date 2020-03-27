Коронавирус
Газета.RuМинздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
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Активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля - начале мая, считает академик, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.Интерфакс05:17
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Минздрав рассказал, когда в России произойдет спад активности коронавируса
Московский Комсомолец05:51
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