Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
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Николай Брико
С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится. Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период.
— Николай БрикоRuposters.ru 05:44
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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