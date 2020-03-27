с чего всё началось

С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится. Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период.

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Общество Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.

Единоборства Исмаилов призвал Шлеменко оставить Александра Емельяненко в покое Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Александру Шлеменко не ввязываться в спор с Александром Емельяненко.

Общество У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.

Общество Минтруд: нерабочая неделя не повлияет на зарплаты россиян Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Политика ВЦИОМ отметил рост доверия россиян Путину В среду Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Шоу-бизнес Беременная Шубская позировала в бикини На пляжном снимке из Канкуна дочь Веры Глаголевой позирует в бикини, а муж Александр Овечкин стоит рядом и обнимает ее за беременный живот.

Общество «Победа» приостановила все полеты Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Общество За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.

Общество Из-за коронавируса в России перенесли сроки ЕГЭ Проведение ЕГЭ перенесено на 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся девятых классов — на 9 июня 2020 года.

Экономика Доходы по вкладам обложат налогом Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.

Здоровье Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян воздержаться от поездок на дачу в период пандемии.