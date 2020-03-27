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Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. По словам специалиста, эта инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ.
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Николай Брико
С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится. Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период.
— Николай БрикоRuposters.ru 05:44
с чего всё началось
Распространение нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая 2020 года, заявил «Известиям
» академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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