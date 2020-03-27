Коронавирус
РИА НовостиМинздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико. По словам специалиста, эта инфекция подчиняется тем же принципам, что и другие ОРВИ.
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С учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса я полагаю, что активность распространения коронавируса в России снизится. Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период.
с чего всё началось
Распространение нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая 2020 года, заявил «Известиям» академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.Rambler News Service13:44
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Минздрав рассказал, когда в России произойдет спад активности коронавируса
Московский Комсомолец05:51
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