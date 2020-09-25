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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
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