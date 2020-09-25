Ридус 14

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.