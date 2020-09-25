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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
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НГС

В России за сутки выявили 7212 случаев заражения коронавирусом

Одной из первых на рост числа заболевших отреагировала Москва: сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин вернул часть коронавирусных ограничений.
НГС03:50
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Московский Комсомолец

Минздрав связал рост числа заболевших коронавирусом с отказом от масок

Московский Комсомолец09:08
RT на русском

Инфекционист Минздрава оценил рост числа новых случаев коронавируса

RT на русском09:03
Известия

В Минздраве связали рост числа случаев COVID-19 с отсутствием масок

Известия09:02
НТВ

Эксперт предупредил о всплеске заражений COVID-19 из-за массового отказа от масок

НТВ07:57
РИА Новости

Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

РИА Новости07:33
Эхо Москвы

В Минздраве называют ожидаемым подъем заболеваемости коронавирусом

Эхо Москвы07:32
Интерфакс

В Минздраве назвали ожидаемым рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Интерфакс07:09

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального
РБК05:38
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Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъ09:16
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В Великобритании зафиксирован рост темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Великобритании ускорились, 25 сентября сообщила научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies).
ИА Красная Весна09:49

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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