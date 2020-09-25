Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок
Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
С чего всё началось
В России за сутки выявили 7212 случаев заражения коронавирусом
Одной из первых на рост числа заболевших отреагировала Москва: сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин вернул часть коронавирусных ограничений.
НГС03:50
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