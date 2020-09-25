Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отсутствием масок
Москва, 25 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Медики обеспокоены ослаблением мер соблюдения индивидуальной безопасности, в особенности в транспорте. Об этом агентству РИА Новости заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
С чего всё началось
В России за сутки выявили 7212 случаев заражения коронавирусом
Одной из первых на рост числа заболевших отреагировала Москва: сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин вернул часть коронавирусных ограничений.
НГС03:50
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