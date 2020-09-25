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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отсутствием масок

Москва, 25 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Медики обеспокоены ослаблением мер соблюдения индивидуальной безопасности, в особенности в транспорте. Об этом агентству РИА Новости заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
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В России за сутки выявили 7212 случаев заражения коронавирусом

Одной из первых на рост числа заболевших отреагировала Москва: сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин вернул часть коронавирусных ограничений.
НГС03:50
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Минздрав связал рост числа заболевших коронавирусом с отказом от масок

Московский Комсомолец09:08
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В Минздраве назвали ожидаемым рост заболеваемости COVID-19 в РФ

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Эксперт предупредил о всплеске заражений COVID-19 из-за массового отказа от масок

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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

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Инфекционист Минздрава оценил рост числа новых случаев коронавируса

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Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
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Суд в Белоруссии оштрафовал адвоката Колесниковой

Суд Октябрьского района Минска признал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак виновной в неповиновение требованиям сотрудников милиции и оштрафовал ее.
Взгляд.ру13:52
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