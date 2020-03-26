с чего всё началось

Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут РИА Новости. Он заявил, что сдавать анализы на выявление коронавируса нужно тем, кто вернулись из-за рубежа, общались с путешественниками или заболевшими, а также тем, у кого есть симптомы.

Мурашко просит не проходить тест на коронавирус без надобности

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