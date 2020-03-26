Коронавирус
Gazeta.SPbМурашко просит не проходить тест на коронавирус без надобности
Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут РИА Новости. Он заявил, что сдавать анализы на выявление коронавируса нужно тем, кто вернулись из-за рубежа, общались с путешественниками или заболевшими, а также тем, у кого есть симптомы.
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Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Ранее стало известно, что количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Армия и оружие
В Подмосковье свозят бронетехнику для репетиции парада девятого мая
В ведомстве отметили, что всего в параде будут задействованы более двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из них будут показаны на Красной площади впервые.
Политика
Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Футбол
«Барселона» снизит зарплаты всем работникам клуба
Пресс-служба "Барселоны" сообщила о решении руководства сократить зарплаты всем работникам клуба, чтобы минимизировать финансовые потери в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Коронавирус в Кузбассе: Сергей Цивилев ввел дополнительные меры
Вечером 26 марта Сергей Цивилев подписал распоряжение о дополнительных мерах, которые вводятся в Кузбассе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека
Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Семь человек погибли, ещё один пострадал.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Культура
Гарик Харламов анонсировал Comedy Club в новом формате
Пятничный выпуск Comedy Club пройдет в необычном формате, который резиденты назвали «КарантинStyle».
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Общество
Правительство может получить возможность вводить режим ЧС
Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, согласно которому правительство может получить полномочия по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, в том числе при возникновении эпидемий.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Наука
Хвост малой косатки оказался самым эффективным
Американские ученые смоделировали движение хвостового плавника некоторых видов китообразных в зависимости от формы и кинематики движения и выбрали на основе этого самый эффективный хвост.
Армия и оружие
На видео показали работу гаубицы «Мста-С»
Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
Политика
Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Футбол
Чемпионат Англии не будет возобновлен в апреле из-за коронавируса
Изначально турнир был приостановлен до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, однако позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продлить паузу до 30 апреля.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.