Коронавирус

ИзвестияИзвестияМурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5–6 месяцев. По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек.
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Минздрав: тест на коронавирус стал доступен для всех

Московский Комсомолец15:30

Тест на коронавирус станет доступен всем желающим

Lenta.ru16:21

В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус

Газета.Ru15:32

Минздрав советует сдавать тест на коронавирус только людям из групп риска

Коммерсантъ18:59

Мурашко рассказал, кому следует пройти тест на коронавирус

РЕН ТВ15:06

Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Известия15:05

Мурашко рассказал, кому необходимо проходить тест на коронавирус

РИА Новости15:01
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Наука

Слоистые двойные гидроксиды выделили сероводород и монооксид азота

Японские ученые синтезировали слоистые двойные гидроксиды с анионами сульфида и нитрита, способные при пропускании через них воздуха с углекислым газом выделять сероводород и монооксид азота в низких концентрациях.
N+1 08:41
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Происшествия

В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме

Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в доме барачного типа в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 16:11
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 09:30
Происшествия

Дело историка Соколова передали в суд

Право.ру 24 марта в 10:27
Культура

Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет

Экспресс газета 08:02
Спорт

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса

Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Екатеринбург-ТВ 04:15
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости 17:23
Общество

В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:07
Футбол

Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Газета.Ru 15:58
Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
BFM.ru 00:29
Происшествия

Землетрясение произошло на востоке Индонезии

Джакарта, 27 марта 2020, 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.
REGNUM 19:27
Политика

Виртуальный саммит G20 завершился

Завершился первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки".
Вести.Ru 10:35
Шоу-бизнес

В Сети появились фото, доказывающие измену Эмбер Херд Джонни Деппу

RuNews24.ru 19:38
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Наука

Новое соединение может защитить мозг от ионизирующего излучения

Ученые из Института экспериментальной и теоретической биофизики РАН создали соединение, которое может ускорить «починку» поврежденного ионизирующим излучением генома и снизить дисфункцию митохондрий в нормальных тканях после облучения.
Индикатор 09:56
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Экономика

В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
РБК 19:59
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Политика

Путин попросил сотрудников Росгвардии действовать в рамках закона

Действовать следует, не нарушая законов страны. Президент объяснил, какие задачи первостепенны для сотрудников службы.
ФедералПресс 18:49
Музыка

Стоматологи «Дента Люкс» в Чите станцевали под песню Uno от Little Big

Врачи-стоматологи клиники «Дента Люкс» в Чите присоединились к флешмобу #unovisionchallenge и станцевали под песню Uno группы Little Big, видео опубликовано 24 марта на странице клиники в Instagram.
Чита.Ру вчера в 07:59
Авто

Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования

SpeedMe 23 марта в 23:01
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
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