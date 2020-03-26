Коронавирус
ИзвестияМурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости
Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5–6 месяцев. По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек.
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Наука
Слоистые двойные гидроксиды выделили сероводород и монооксид азота
Японские ученые синтезировали слоистые двойные гидроксиды с анионами сульфида и нитрита, способные при пропускании через них воздуха с углекислым газом выделять сероводород и монооксид азота в низких концентрациях.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Происшествия
В Екатеринбурге семь человек погибли при пожаре в жилом доме
Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в доме барачного типа в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в суд
Культура
Озвучивший Человека-паука актер Сергей Смирнов умер в 37 лет
Спорт
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса
Шахматный турнир претендентов приостановили из-за коронавируса В FIDE отреагировали на закрытие авиасообщения России с другими странами.
Экономика
Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Общество
В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Футбол
Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Происшествия
Землетрясение произошло на востоке Индонезии
Джакарта, 27 марта 2020, 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.
Политика
Виртуальный саммит G20 завершился
Завершился первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки".
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Наука
Новое соединение может защитить мозг от ионизирующего излучения
Ученые из Института экспериментальной и теоретической биофизики РАН создали соединение, которое может ускорить «починку» поврежденного ионизирующим излучением генома и снизить дисфункцию митохондрий в нормальных тканях после облучения.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Экономика
В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Политика
Путин попросил сотрудников Росгвардии действовать в рамках закона
Действовать следует, не нарушая законов страны. Президент объяснил, какие задачи первостепенны для сотрудников службы.
Музыка
Стоматологи «Дента Люкс» в Чите станцевали под песню Uno от Little Big
Врачи-стоматологи клиники «Дента Люкс» в Чите присоединились к флешмобу #unovisionchallenge и станцевали под песню Uno группы Little Big, видео опубликовано 24 марта на странице клиники в Instagram.
Авто
Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов
Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.