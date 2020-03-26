с чего всё началось

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время любой желающий может пройти тестирование на коронавирус в клиниках, так как с этого дня к тестированию подключаются коммерческие лаборатории.

Минздрав: тест на коронавирус стал доступен для всех

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Общество У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество В США за неделю появилось 3,3 млн безработных За неделю по 21 марта в США было подано 3,283 млн заявок на пособие по безработице, сообщило в четверг министерство труда.

Здоровье В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.

Экономика Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.