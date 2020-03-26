Коронавирус
Московский КомсомолецМинздрав: тест на коронавирус стал доступен для всех
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время любой желающий может пройти тестирование на коронавирус в клиниках, так как с этого дня к тестированию подключаются коммерческие лаборатории.
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Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
В США за неделю появилось 3,3 млн безработных
За неделю по 21 марта в США было подано 3,283 млн заявок на пособие по безработице, сообщило в четверг министерство труда.
Здоровье
В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом
Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
Здоровье
В России за сутки нашли еще девять человек с коронавирусом
За сутки обнаружили девять новых случаев, рассказал губернатор Алексей Текслер. В целом по России диагноз подтвердился у 840 пациентов.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Длинные выходные в марте не приведут к сокращению майских праздников
Выходные продлятся неделю - с 30 марта по 5 апреля. Заработная плата для трудящихся, согласно указу президента, будет сохранена.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом
Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
Политика
Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Экономика
Группа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Гаджеты
Redmi Note 9 5G готов к выходу. Самый дешевый 5G-смартфон получит быструю зарядку и смешную цену
Лу Вейбинг (Lu Weibong), президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi, заявил, что Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max не планируются к выходу на китайском рынке, где более актуальными сегодня являются 5G-смартфоны.
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.