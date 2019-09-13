Здоровье
РИА НовостиМинздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.
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