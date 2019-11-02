Здоровье
ТАССМинздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил на бизнес-форуме в Бангкоке, что его страна готова полностью перейти на закупку самолётов в России и прекратить закупки из Европы в случае отказа стран Евросоюза от импорта малайзийского пальмового масла.
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Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019
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Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
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Совет глав правительств стран-членов ШОС одобрил новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на срок до 2035 года, передает ТАСС.
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В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
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SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
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«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград
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Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
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