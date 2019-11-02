Здоровье

ТАССТАССМинздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.
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Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

ТАСС06:57

Минздрав изменил нормы потребления соли

Российская газета06:54

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Известия07:40

Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли

Говорит Москва06:59

Минздрав изменил уровень суточного потребления соли

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Минздрав РФ изменил норму суточного потреблени соли

Ридус07:33

Минздрав дал рекомендации по суточной норме потребления соли

ФедералПресс07:32
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