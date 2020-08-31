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Ведомости
Ведомости

Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.В источнике
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Царьград

Когда стартует массовая вакцинация от COVID-19? Мурашко назвал сроки

Царьград09:05
Ведомости

Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса

Ведомости08:40
ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется после ноября - декабря

ТАСС08:47
РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

РИА Новости09:01
Московский Комсомолец

Минздрав рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

Московский Комсомолец08:39
Известия

В Минздраве назвали сроки вакцинации граждан из группы риска от COVID-19

Известия08:35
Говорит Москва

Глава Минздрава назвал новые сроки массовой вакцинации населения РФ от коронавируса

Говорит Москва08:26

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»
РБК04:10
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russia06:04

В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста

На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье 173 человека были задержаны до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
РИА Новости08:43
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В Ferrari обратились к болельщикам за поддержкой

Команда из Маранелло переживает глубокий кризис, пожалуй, самый серьёзный в новейшей истории команды, но в Ferrari надеются, что несмотря ни на что, могут рассчитывать на поддержку преданных поклонников.
F1news.ru07:43

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Вести.Ru05:24
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Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из РФ 500 млрд руб

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей", - сказала Волк в понедельник "Интерфаксу".
Интерфакс09:01
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