Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса
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Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.В источнике
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