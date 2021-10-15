РИА НовостиМинздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по COVID-19Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.РИА Новости"Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — говорится в релизе.РИА Новости«В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.RT на русскомНаконец, эксперты усовершенствовали схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.ВедомостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowТульская служба новостейРидусНародные новостиИзвестияАБНКомсомольская правдаФАННИА СамараОбщественная служба новостейRT на русскомТК ЗвездаРоссийская газетаЯкутия DailyТелеканал 360°Петербургский дневникФармМедПромInc-news.ruЭкономика сегодняС чего всё началосьМинздрав России выпустил обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.ТАСС02:42Подробнее о событииМинздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по COVID-19РИА Новости03:19Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций для лечения людей с коронавирусомГазета.Ru02:45Минздрав России утвердил новую 13-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19Lenta.ru02:27Минздрав обновил временные рекомендации по лечению COVID-19Интерфакс02:40Минздрав России утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19ФАН02:34Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций для лечения COVID-пациентовРЕН ТВ02:24Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19ТАСС02:42Показать ещёОценить616Поделиться