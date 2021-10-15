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Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по COVID-19

Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости
"Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — говорится в релизе.
РИА Новости
«В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
RT на русском
Наконец, эксперты усовершенствовали схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.
Ведомости

С чего всё началось

Минздрав России выпустил обновленную версию
 временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

Подробнее о событии

Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по COVID-19
РИА Новости03:19
Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций для лечения людей с коронавирусом
Газета.Ru02:45
Минздрав России утвердил новую 13-ю версию методических рекомендаций по лечению COVID-19
Lenta.ru02:27
Минздрав обновил временные рекомендации по лечению COVID-19
Интерфакс02:40
Минздрав России утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
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Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций для лечения COVID-пациентов
РЕН ТВ02:24
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
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