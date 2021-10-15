Миллионера Дарста приговорили в США к пожизненному сроку за убийство 21-летней давности

Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман.