Коронавирус
RT на русскомМинздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Авто
Mercedes показал первое изображение нового S-Class
Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.
Автоновости дня вчера в 09:26
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Lenta.ru 01:57
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Авто
Назвали российские цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
В 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе немецкие специалисты представили обновленные GLE 63 S и GLS 63, которые приведены в соответствие с последним поколением роскошных внедорожников.
SpeedMe 13:59
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь
Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.
ПРАЙМ 19:05
Здоровье
Федеральный Минздрав направил своих экспертов в Забайкалье
В Забайкальский край направлена сводная группа специалистов федерального Минздрава. Она поможет местным медикам бороться с коронавирусом.
EastRussia 12:29
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Политика
В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 18:02
Футбол
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о невозможности разминирования территорий
Постоянные обстрелы с украинской стороны делают невозможными противоминные мероприятия в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщает 26 мая пресслужба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК).
ИА Красная Весна 16:09
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ 17:08
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета 24 мая в 13:38
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Магазинам в Забайкалье изменили график работы из-за COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ограничил работу магазинов непродовольственных товаров из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 19:04
Армия и оружие
Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии
На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
Известия 19:16
Экономика
Эксперты: из-за пандемии экономика Италии потеряет полмиллиона рабочих мест
Милан, Италия, 26 мая 2020, 19:11 — REGNUM В 2020 году из-за последствий эпидемии и экономических ограничений количество рабочих мест в Италии сократится на полмиллиона, то есть более чем на 2%, с таким прогнозом выступил во вторник, 26 мая, глава национальной ассоциации политики в сфере труда Миммо Паризи.
REGNUM 12:11
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Единоборства
Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»
Sport24.ru 24 мая в 23:30
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Космос
Российский космонавт исследовал рисунки на плато Наска
Южный Федеральный 24 мая в 22:31
Политика
Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня
Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Известия 15:47
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34