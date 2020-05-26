Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Футбол Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию 17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.

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Экономика Эксперты: из-за пандемии экономика Италии потеряет полмиллиона рабочих мест Милан, Италия, 26 мая 2020, 19:11 — REGNUM В 2020 году из-за последствий эпидемии и экономических ограничений количество рабочих мест в Италии сократится на полмиллиона, то есть более чем на 2%, с таким прогнозом выступил во вторник, 26 мая, глава национальной ассоциации политики в сфере труда Миммо Паризи.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,6K

Политика Власти США намерены провести саммит G7 в очном формате в конце июня Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит «большой семерки» (G7) в очном формате в конце июня, заявила во вторник, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.