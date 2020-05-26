Коронавирус
Говорит МоскваМинздрав утвердил порядок госпитализации больных коронавирусом
COVID-положительных пациентов, лечащихся дома, станут направлять в стационар, если их температура три дня не падает ниже 38,5. Кроме того, госпитализируются все пациенты с COVID-19, если они относятся к группе риска либо живут с родственниками из группы риска.
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Порядок госпитализации больных коронавирусом: официальная инструкция от Минздрава
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