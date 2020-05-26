Коронавирус
RT на русскомМинздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Порядок госпитализации больных коронавирусом: официальная инструкция от Минздрава
Комсомольская правда11:35
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Политика
Президент Южной Осетии прибудет в Москву на парад Победы
Приглашение президента России Владимира Путина посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, было принято президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, заявила пресс-секретарь лидера Южной Осетии Дина Гассиева 26 мая.
ИА Красная Весна 11:16
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург»
Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.
Интерфакс-Спорт 08:58
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Происшествия
Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 11:52
Шоу-бизнес
Королевой и Тарзану предложили работу на ферме
Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
WomanHit.ru 11:29
Политика
Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС
Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина».
Lenta.ru 12:50
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Общество
В ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше - не с 80 лет, как сейчас, а с 75-ти.
Российская газета вчера в 02:43
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Политика
Трамп поставил себе в заслугу отсутствие в США 2 млн жертв COVID-19
По сообщению Worldometer, в США, по состоянию на 26 мая, выявлено 1 млн 710 тыс. 558 случаев коронавируса.
Известия 12:42
Здоровье
Главврач ЦГБ Ростова рассказал о пациентах с коронавирусом
Стало известно, что более 10 пациентов находятся в реанимации, 15 заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.
Rostov gazeta 06:45
Политика
Открытие пунктов пропуска в Донбассе: на Украине прояснили детали
Сегодня, 26 мая, Игорь Бойко, директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы во время брифинга заявил, что раньше 22 июня не стоит ждать открытия пропускных пунктов в Донбассе, информирует ресурс "Российский Диалог" со ссылкой на телеграм-канал "Раньше всех".
Российский Диалог 11:15