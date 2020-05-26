Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Президент Южной Осетии прибудет в Москву на парад Победы Приглашение президента России Владимира Путина посетить парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, было принято президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, заявила пресс-секретарь лидера Южной Осетии Дина Гассиева 26 мая.

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 66

Хоккей Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург» Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. 20

Происшествия Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 2

Шоу-бизнес Королевой и Тарзану предложили работу на ферме Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии. 18

Политика Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина».

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,5K

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 312

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 651

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 245

Общество Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника. 2

Политика Трамп поставил себе в заслугу отсутствие в США 2 млн жертв COVID-19 По сообщению Worldometer, в США, по состоянию на 26 мая, выявлено 1 млн 710 тыс. 558 случаев коронавируса.