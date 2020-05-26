Коронавирус
RT на русскомМинздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Здоровье
Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков
Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости 09:44
Общество
Первый министр энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер в возрасте 68 лет, сообщил его друг, писатель и журналист Денис Драгунский.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Экономика
Россия запретила импорт бензина
Правительство РФ ввело временный запрет на импорт топлива в Россию.
DP.RU вчера в 07:07
Армия и оружие
Минобороны РФ построит в Дагестане еще три медцентра для борьбы с коронавирусом
Военные России построят в Дагестане еще три медцентра для борьбы с COVID-19, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании, которое провел президент Владимир Путин.
МИР 24 09:23
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области
Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM 08:10
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Происшествия
Пропавшую под Псковом трехлетнюю девочку ищут десятки человек
Московский Комсомолец 09:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали осквернителя Вечного огня
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, осквернившего памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 06:52
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
Африканское командование вооруженных сил США (Africom) официально обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.
Коммерсантъ 09:42
Армия и оружие
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео
Российская газета 03:53
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Гаджеты
Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5
Rusargument 10:10
Политика
В России заявили о невозможности поездок в Европу
В России заявили о невозможности поездок в Европу в ближайшее время.
Piter.tv 09:10
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12