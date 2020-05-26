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Общество Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.

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Политика Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.

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Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,3K

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