Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минздрав пояснил порядок госпитализации больных с коронавирусом

Газета.Ru09:03

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

RT на русском09:32

Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила

Комсомольская правда09:16

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом по степени тяжести

ТАСС09:44

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных с коронавирусом

Lenta.ru08:39

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных коронавирусом

Говорит Москва08:22

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

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