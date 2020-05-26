Коронавирус
ВедомостиМинздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков
Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
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Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
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Комличенко мог перейти в «Славию»
Форвард "Динамо" Николай Комличенко признался, что у него была возможность перейти из "Млады Болеслав" не в московскую команду, а в пражскую "Славию".
Sport.ru 02:59
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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
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В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Политика
Голосование за поправки в Конституцию может пройти дистанционно
В дистанционном формате может пройти голосование по поправкам в Конституцию России. Речь пока идёт только о трёх-четырёх регионах страны.
ГТРК Вектор 05:11
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru 10:13
Наука
Ученые рассказали о связи слабоумия и COVID-19
Дефектные вариации гена APOE, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, связаны также и с более высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, выяснили специалисты из Медицинской школы Университета Эксетера и Медицинской школы Университета Коннектикута.
Газета.Ru 07:08
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
Политика
Дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена завели на Украине
Разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом прослушивали, а затем обнародовали записи.
Телеканал 360° 04:12
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Авто
В России подорожали автомобили с пробегом
Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
Африканское командование вооруженных сил США (Africom) официально обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.
Коммерсантъ 09:42
Политика
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Спорт
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Вуди Аллен раскрыл детали своего брака с приемной дочерью
Режиссер Вуди Аллен раскрыл детали своего брака с приемной дочерью Сун-И Превен.
Lenta.ru 10:03
Общество
Мишустин призвал россиян не торопиться планировать отпуск за границей
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал граждан страны в преддверии летнего сезона не торопиться с планированием своего отпуска за границей, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
РИАМО вчера в 09:15
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13