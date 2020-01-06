Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыШойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко, передает РИА Новости. Глава российского военного ведомства отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко.
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«Мерзкая тварь победила и его»: Скворцова и соцсети прощаются с петербургским онкологом Андреем Павленко, который боролся с раком

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Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко

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Глава Минздрава направила соболезнования супруге онколога Андрея Павленко

Петербургский дневниквчера в 07:38
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Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
ТАСС вчера в 08:09
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru вчера в 15:43
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Есть понятие болезни, которые передаются половым путем. По ее словам, даже презерватив не защищает от инфекций на 100% – только на 90%.
RuNews24.ru вчера в 23:47
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru вчера в 03:44
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Лолита рассказала, как однажды заснула и сорвала новогоднее шоу

Народные новости вчера в 17:50
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Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны

Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Москва 24 вчера в 10:04
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК 04 января в 12:38
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 04:50
Культура

Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости вчера в 02:46
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
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Степаненко отказалась работать на Петросяна

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В России планируют скорректировать брачный возраст

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Шоу-бизнес

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"Торино" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0.
РИА Новости вчера в 17:04
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Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, сообщает сайт регионального Минздрава.
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Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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