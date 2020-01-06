Общество
Аргументы и ФактыШойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко, передает РИА Новости. Глава российского военного ведомства отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко.
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Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко
КП - Санкт-Петербургвчера в 06:59
В Минздраве выразили соболезнования в связи со смертью онколога Андрея Павленко
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:58
Глава Минздрава направила соболезнования супруге онколога Андрея Павленко
Петербургский дневниквчера в 07:38
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
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В Бердске зарегистрировано 139 человек с половыми инфекциями
Есть понятие болезни, которые передаются половым путем. По ее словам, даже презерватив не защищает от инфекций на 100% – только на 90%.
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
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Лолита рассказала, как однажды заснула и сорвала новогоднее шоу
Политика
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Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Хоккей
Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Певица Валерия (Алла Перфилова) вызвала волну критики от пользователей инстаграма после публикации, где показала костюм, в который она была одета за час до концерта в Воронеже.
Шоу-бизнес
Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками
Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Происшествия
В Саратове водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении со столбом
Мужчина погиб на месте, а его 37-летнюю пассажирку госпитализировали.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Футбол
Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой» в чемпионате Италии
"Торино" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, сообщает сайт регионального Минздрава.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.