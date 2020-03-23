Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом. По данным организации, врачи, лечащие пациентов COVID-19, не сообщают о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов.
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В Минздраве рассказали, какие препараты можно назначать больным с коронавирусом

Московский Комсомолец09:15

Минздрав разрешил назначать ибупрофен при лечении коронавируса

Комсомольская правда09:26

Пилот без крыльев

Российская газетавчера в 12:58

В Минздраве заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом

ТАСС07:17

Минздрав прокомментировал возможность использования ибупрофена при коронавирусе

Rambler News Service07:02

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости07:40

Малышева назвала самое опасное лекарство от коронавируса, которое есть в каждой аптечке

Экономика сегоднявчера в 07:13
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Футбол

Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая

В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Матч ТВ 10:35
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Политика

Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости 11:13
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Политика

Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения

Белый дом хотел бы снять ограничения на работу частного сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 14:17
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Коронавирус. Почти 40 саратовцев отказались от обследования

"Отказались от осмотра и обследования, проявив крайнюю несознательность и безответственность, — 39 человек, отсутствуют на момент выхода медработника — 418, не проживают по указанному адресу – 1201 человек", - говорится в сообщении.
Взгляд-инфо 01:32
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в распространении дезинформации.
Деловое.ТВ 14:24
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим

РЕН ТВ вчера в 19:30
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
Эхо Москвы вчера в 02:09
Происшествия

В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина

В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Российская газета 07:41
Общество

В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса

В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
АБН 13:21
Экономика

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
РБК 13:58
Футбол

РФС проверит договорной характер матча ПФЛ

Москва, 24 марта 2020, 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проведут проверку матча между «Урожаем» и «Интером» на предмет возможного договорного характера игры.
REGNUM 05:49
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек

По состоянию на 20:56 мск 24 марта число зараженных новым коронавирусом составляет более 407 тыс. человек, умерли 18 227 человек.
Rambler News Service 14:06
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс вчера в 06:23
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Армия и оружие

Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Отмечается, что на некоторых частях маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.
РБК 06:24
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС 00:53
Наука

Коронавирус может передаваться через канализацию

Ранее в этом месяце три исследователя из Китая обнаружили, что SARS-CoV-2 действительно может быть обнаружен в фекалиях, а значит вирус может передаваться через канализационные системы.
Популярная механика 13:06
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