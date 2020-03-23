Коронавирус
Piter.tvМинздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом. В ведомстве согласны с советом ВОЗ о рекомендованных лекарствах против инфекции. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Елену Малинникову.
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В Минздраве рассказали, какие препараты можно назначать больным с коронавирусом
Московский Комсомолец09:15
Минздрав прокомментировал возможность использования ибупрофена при коронавирусе
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Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
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