Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом. В ведомстве согласны с советом ВОЗ о рекомендованных лекарствах против инфекции. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Елену Малинникову.

Авто Минпромторг расширит программу льготного автокредитования Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».

Здоровье Ирину Санникову лишили статуса главного инфекциониста Ставрополья Заболевшая коронавирусом в Испании врач Ирина Санникова лишена статуса главного инфекциониста Ставрополья, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

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Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Политика Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.

Общество Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.

Политика Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.

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Религия РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.

Авто Polestar запускает в серию новую модель В основе новой машины положена платформа СМА. Новинка оснащена силовой установкой с отдачей в 598 лошадиных сил.