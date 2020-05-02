Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскМинздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

За все время в стране выздоровели 15 013 пациентов. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сразу после достижения пика инфекции нельзя снимать ограничения.
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Мурашко: Снимать ограничения сразу после достижения пика СOVID нельзя

РЕН ТВ05:17

Нельзя отменять карантин сразу после пика по COVID-19, заявил Мурашко

РИА Новости05:59

Минздрав исключил отмену ограничений сразу после достижения пика заболеваемости

Известия05:47

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:31

Мурашко дал рекомендации по снятию ограничений в России

RT на русском07:02

Мурашко: режим самоизоляции после пика заболеваемости отменять нельзя

ТК Звезда05:16

Мурашко: нельзя снимать ограничения по коронавирусу сразу после пика заболеваемости

ТАСС05:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Авто

Кен Блок показал свой новый дрифт-кар

Отделение Ford Performance опубликовало в твиттере рендеры нового дрифт-кара Кена Блока.
Motor вчера в 02:54
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых за границей

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:24
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
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Футбол

Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка

Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.
РИА Новости вчера в 12:30
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В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
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Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform 09:42
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Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
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Космос

Экипаж Crew Dragon пройдет карантин перед полетом на МКС

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен пройдут карантин перед запланированным на 27 мая запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 13:56
Общество

В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще 34 пациента с COVID-19.
Эхо Москвы 16:02
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Наука

У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию

Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
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Армия и оружие

Во Франции скончался военный, получивший ранение в Мали

Париж, 2 мая 2020, 13:21 — REGNUM Во Франции скончался боец французского иностранного легиона, получивший ранение в Мали.
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Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

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Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс

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Путин обратится к россиянам 9 мая

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Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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Общество

Ким Чен Ын вновь появился на публике

После нескольких недель напряженных спекуляций о состоянии здоровья Ким Чен Уна государственное информационное агентство KCNA заявило, что в субботу лидер Северной Кореи принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений к северу от Пхеньяна, что является первым сообщением о его появлении с 11 апреля.
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Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
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В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
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