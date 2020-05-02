Коронавирус
Lenta.ruМинздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. Его слова приводит «Интерфакс». Мурашко также добавил, что снятие ограничений займет определенное время.
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Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину.
Ридус вчера в 08:03
Здоровье
Глава Минздрава назвал число подключённых к аппаратам ИВЛ пациентов
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в его клинике каждый второй пациент в отделении реанимации подключён к аппарату ИВЛ.
Говорит Москва 05:28
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Карантин по коронавирусу в перинатальном центре Первоуральска снят
Тест на коронавирус у сотрудника перинатального центра в Первоуральске, из-за которого учреждение закрыли на карантин, дал отрицательный результат.
Znak.com 07:28
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Игры
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 03:17
Общество
Коронавирусом заразились около 2% москвичей
Интерфакс 05:17
Киберспорт
Игрок CyberTRAKTOR совершал ставки на свои свои матчи
Один из игроков действительно совершал ставки на промежуточные результаты в серии.
Dota2.ru 07:17
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Коронавирус выявлен у жителей 28 населенных пунктов Ленобласти
Сегодня, 1 мая, Роспотребнадзор сообщает о 44 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в 28 населенных пунктах Ленинградской области за последние сутки.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 05:30
Общество
В указе губернатора появилась дата окончания самоизоляции в Прикамье
В указ главы Пермского края Дмитрия Махонина о введении в регионе режима самоизоляции были внесены изменения.
Рифей-Пермь 06:01
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 06:00
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
Космос
Virgin Galactic впервые испытала новый космолет
Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom 04:21
Общество
Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности
В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
РИА Новости 01:28
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45