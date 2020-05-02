Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя. Его слова приводит «Интерфакс». Мурашко также добавил, что снятие ограничений займет определенное время.

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