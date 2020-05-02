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Общество В Нижегородской области три города закрыли на карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 121

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