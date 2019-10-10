Здоровье

РБКРБКМинздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
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Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

РБК05:02

В Минздраве рассказали о серьезных нарушениях в работе центра Блохина

Газета.Ru04:37

Минздрав: в онкоцентре Блохина использовали неэффективные протоколы лечения

РИА Новости04:58

Минздрав выявил нарушения в онкоцентре Блохина, но руководство центра поддержал

Новые Известия04:30

Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина

Известия05:25

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

RT на русском04:32

Минздрав: средняя зарплата врачей НИИ им. Блохина за сентябрь была более 145 тыс. рублей

ТАСС05:30
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
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