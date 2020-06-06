В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

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Армия и оружие В России предложили запускать ракеты при помощи минометного старта Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта, следует из патента на изобретение, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности. 130

Политика Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее. 378

Политика Трамп приказал сократить американский контингент в Германии К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. 138

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Здоровье Коронавирус подтвердился у 17 жителей Жуковского за минувшие сутки По данным Министерства здравоохранения Московской области, в авиаграде диагноз подтвердился у 17 пациентов (всего 605 случаев), в Люберцах - у 15 (1555), в Раменском - у 23 (1009). 1,4K

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Авто В России появились новые модификации Skoda Superb Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.