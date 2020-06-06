Коронавирус
Российская газетаВ России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
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Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту
Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04 июня в 22:18
Армия и оружие
Путин утвердил условия применения Россией ядерного оружия
Указ президента Путина гласит, что для России применение атомного оружия — вынужденная мера, которая будет применена в отдельных случаях.
HotGeo 04 июня в 07:38
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Происшествия
Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей
Российская газета 06:31
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты при помощи минометного старта
Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта, следует из патента на изобретение, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.
Известия 07:50
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Политика
Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие
Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Политика
«Россия» готовится признать Донбасс
Идея предложить „России“ работать в Донецке властям республики пришла после того, как банк признал доверенность режиссера Александра Коробко, снимающего кино на Донбассе во время пандемии.
Rusvesna.su 09:47
Общество
Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе
Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу.
Известия 07:17
Армия и оружие
Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль 04 июня в 14:46
Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Здоровье
В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки
На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Музыка
Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым
Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
Футбол
«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
Бомбардир.ру 08:15
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 17 жителей Жуковского за минувшие сутки
По данным Министерства здравоохранения Московской области, в авиаграде диагноз подтвердился у 17 пациентов (всего 605 случаев), в Люберцах - у 15 (1555), в Раменском - у 23 (1009).
Авиаград Жуковский вчера в 05:30
Политика
Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
Музыка
Звезда «Холостяка» посвятил новый трек бывшей возлюбленной
Главный герой седьмого сезона знаменитого шоу на ТНТ "Холостяк" Антон Криворотов выпустил свой самый романтичный трек, который посвящен бывшей возлюбленной.
Народные новости вчера в 12:30
Авто
В России появились новые модификации Skoda Superb
Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.
Автоновости дня вчера в 10:52
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40