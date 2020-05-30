Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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с чего всё началось
Как свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных препаратов, это "Авифавир" (международное непатентованное наименование - "Фавипиравир").Российская газета16:07
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Общество
В США первый полет совершил самый большой в мире электросамолет
ИА Красная Весна 14:25
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Космос
Военный эксперт отреагировал на отмену запуска корабля Crew Dragon
Телеканал 360° 28 мая в 12:57
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
Армия и оружие
В США оценили испытания обновленного Ту-22МЗМ
Обозреватели агентства «The National Interest» обратили внимание на испытания Ту-22МЗМ, во время которых боевая машина достигла сверхзвуковой скорости.
ГЛАС.RU 28 мая в 06:51
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro 12:26
Общество
Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США
Известия 18:15
Космос
SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами
SpaceX миллиардера Илона Маска первой среди частных компаний запустила на Международную космическую станцию (МКС) ракету с астронавтами.
Ведомости 15:25
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Общество
Россиянам намерены вернуть принятый в СССР пенсионный возраст
В интервью МК Дмитриева рассказала, что этот законопроект сможет вернуть пенсионный возраст, принятый еще в СССР.
Shraibikus News 28 мая в 00:41
Общество
В Омске детские сады могут открыться после 8 июня
На сегодняшнем заседании оперативного штаба в Омске было решено, что детские сады в регионе пока открываться не будут.
АиФ Омск вчера в 11:48
Футбол
В Краснодарском крае возвращение болельщиков на трибуны возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений
Время перехода на последующие этапы зависит от дальнейшего развития санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Администрация Краснодарского края 12:01
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
В первый класс начнут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
Вечерняя Москва 08:02
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн
Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн, количество летальных исходов достигло 367 627.
RT на русском 19:02
Общество
Спрогнозированы цены на путевки в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
Lenta.ru 19:48
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10-15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 20:24
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня вчера в 08:33
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело вчера в 08:02
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Армия и оружие
В России началась работа над космическим истребителем
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
Киберспорт
Spirit Oath выходит в ранний доступ 2 июня
Независимая израильская студия Triangle Square объявила, что 2 июня выпустит в ранний доступ Steam свою стратегию в реальном времени Spirit Oath.
Игромания.ру вчера в 12:01
Единоборства
Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Чемпионат 16:00