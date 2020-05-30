с чего всё началось

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

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