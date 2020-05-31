Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат против COVID-19
Эхо Москвывчера в 21:07
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Общество
Власти Японии еще не планируют вводить режим ЧС в Токио и Фукуоке — министр
Режим чрезвычайной ситуации для префектур Токио и Фукуока пока не вводится, несмотря на рост числа заражений коронавирусом, заявил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура 31 мая в эфире телерадиокомпании NHK.
ИА Красная Весна 01:44
Общество
В Крыму разработали план открытия курортного сезона
Крым подготовил план открытия курортного сезона, предполагающий трёхэтапное открытие гостиниц и санаториев, рассказали в пресс-службе министерства курортов республики.
Парламентская газета вчера в 13:32
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
РБК вчера в 13:27
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
Футбол
Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов
Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
Московский футбольный клуб "Локомотив" в своем микроблоге в Twitter попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
РИА Новости 01:14
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Здоровье
Пенсионерам Ульяновской области юридическую помощь окажут бесплатно
Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.
REGNUM 28 мая в 02:09
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа
Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru вчера в 14:40
Происшествия
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
Авто
Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»
Тарантас Ньюс 29 мая в 02:36
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Армия и оружие
Эксперт Forbes назвал «катастрофически глупой» идею Трампа возобновить ядерные испытания
Идея возобновить испытания ядерного оружия после почти 30-летнего моратория является "катастрофически глупой", еще более глупой, чем затягивать с тестированием на коронавирус и проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на средства массовой информации, передает RT.
ПолитРоссия 03:08
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Единоборства
Кэтлин Чукагян победила Антонину Шевченко на турнире UFC
В заключительном поединке предварительного карда в октагон вышли 35-летния представительница Киргизии Антонина Шевченко и американка Кэтлин Чукагян.
ГЛАС.RU вчера в 21:30
Кино
Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
iReactor вчера в 07:47
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Общество
Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса
На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00