Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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с чего всё началось
Согласно данным реестра
, одобрение Минздрава получило противовирусное средство «Авифавир», которое было произведено совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы фармацевтических компаний.
Областная газета00:00

Подробнее о событии

Минздрав одобрил первое российское лекарство против коронавируса

Эхо Москвы03:30

Зарегистрированный в РФ от коронавируса «Авифавир» будет применяться только в госпиталях

Интерфакс04:24

СМИ узнали сроки поступления российского препарата от COVID-19 в больницы

РБК02:17

Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России

RT на русском04:34

«Известия»: российский препарат против коронавируса может поступить в больницы 11 июня

ТАССвчера в 19:33

«Известия»: препарат против коронавируса может поступить в клиники в июне

РИА Новостивчера в 17:56

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Известиявчера в 17:58
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
1,3K
Общество

25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки.
ГТРК Карелия 29 мая в 14:27
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
1,2K
Космос

Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
3,8K
Общество

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами

Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
9
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
724
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
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Единоборства

Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе

Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
37
Здоровье

В Липецкой области умер шестой пациент с коронавирусом

В Липецкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался уже шестой пациент.
Обозреватель Врн 03:57
8
Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
532
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подаст в суд на журнал Tatler

В Кенсингтонском дворце опровергли данные о стрессовом состоянии супруги принца Уильяма, а приближенный к королевской семье источник близких заявил, что материал не был согласован перед публикацией.
Газета.Ru 02:08
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
900
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
54
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,4K
Происшествия

В Калужской области объявили штормовое предупреждение

"По данным калужского Гидрометцентра, в ближайший час и с сохранением днем 31 мая в отдельных районах Калужской области ожидается очень сильный дождь", - говорится в предупреждении.
Московский Комсомолец Калуга 01:34
1
Здоровье

25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 03:45
71
Энергетика

«Газпром» сэкономил на польском транзите в условиях сверхнизких цен

Низкий объем зарезервированных мощностей газопровода позволил Газпрому заплатить меньше положенного за транзит через польский участок.
Политическая Экспертиза вчера в 21:24
Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
146
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
457
Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
4
Здоровье

136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
1
Шоу-бизнес

Американская дочь Александра Малинина через суд требует от отца 15 млн

НТВ вчера в 16:20
Политика

Беспорядки из-за смерти афроамериканца в США охватили несколько штатов

Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки.
ТАСС 03:21
Футбол

Чемпионат Украины. «Шахтер» принимает киевское «Динамо»

Sports.ru 04:05
Наука

Изобретен новый энергогенерирующий материал

Goroday.ru 29 мая в 02:33
4
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
26
Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета вчера в 07:02
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
107
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