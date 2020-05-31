Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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с чего всё началось
Согласно данным реестра, одобрение Минздрава получило противовирусное средство «Авифавир», которое было произведено совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы фармацевтических компаний.Областная газета00:00
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Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
Общество
25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки.
ГТРК Карелия 29 мая в 14:27
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
Общество
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
Единоборства
Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе
Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Здоровье
В Липецкой области умер шестой пациент с коронавирусом
В Липецкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался уже шестой пациент.
Обозреватель Врн 03:57
Армия и оружие
На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»
В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон подаст в суд на журнал Tatler
В Кенсингтонском дворце опровергли данные о стрессовом состоянии супруги принца Уильяма, а приближенный к королевской семье источник близких заявил, что материал не был согласован перед публикацией.
Газета.Ru 02:08
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Происшествия
В Калужской области объявили штормовое предупреждение
"По данным калужского Гидрометцентра, в ближайший час и с сохранением днем 31 мая в отдельных районах Калужской области ожидается очень сильный дождь", - говорится в предупреждении.
Московский Комсомолец Калуга 01:34
Здоровье
25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 03:45
Энергетика
«Газпром» сэкономил на польском транзите в условиях сверхнизких цен
Низкий объем зарезервированных мощностей газопровода позволил Газпрому заплатить меньше положенного за транзит через польский участок.
Политическая Экспертиза вчера в 21:24
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке
Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Здоровье
136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
Политика
Беспорядки из-за смерти афроамериканца в США охватили несколько штатов
Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки.
ТАСС 03:21
Наука
Изобретен новый энергогенерирующий материал
Goroday.ru 29 мая в 02:33
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета вчера в 07:02
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
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