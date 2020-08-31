Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

Глава SpaceX и Tesla планирует выпустить электрокар-бюджетник, в основу которого также ляжет Model 3. Однако эксперты говорят, что никакого автомобиля с электродвигателем не будет, а Маск имел в виду выпуск новой третьей модели Tesla.