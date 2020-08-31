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Моя Москва.онлайн

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум» повторно

Минздрав повторно зарегистрировал противосудорожный препарат «Фризиум» французской компании Sanofi. французской компании Sanofi. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на данные на сайте государственного реестра лекарственных средств.В источнике
С чего всё началось
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecumвчера в 06:09
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Коммерсантъ

В России повторно зарегистрировано лекарство «Фризиум»

Коммерсантъвчера в 12:16
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

РИА Новостивчера в 12:05
Lenta.ru

В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей

Lenta.ruвчера в 10:41
РБК

Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум»

РБКвчера в 11:21
ТАСС

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум»

ТАССвчера в 11:24
Эхо Москвы

Пресс-служба Минздрава подтвердила регистрацию в России препарата «Фризиум»

Эхо Москвывчера в 11:32
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Vademecumвчера в 06:09

Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

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REGNUMвчера в 14:49
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РИА Новостивчера в 11:46
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Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

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Московский Комсомолецвчера в 15:36
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Интерфакс29 августа в 14:11
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