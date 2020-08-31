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Моя Москва.онлайн

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум» повторно

Минздрав повторно зарегистрировал противосудорожный препарат «Фризиум» французской компании Sanofi. французской компании Sanofi. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на данные на сайте государственного реестра лекарственных средств.В источнике
С чего всё началось
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecumвчера в 06:09
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Коммерсантъ

В России повторно зарегистрировано лекарство «Фризиум»

Коммерсантъвчера в 12:16
РБК

Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум»

РБКвчера в 11:21
ТАСС

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум»

ТАССвчера в 11:24
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

РИА Новостивчера в 12:05
Lenta.ru

В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей

Lenta.ruвчера в 10:41
Эхо Москвы

Пресс-служба Минздрава подтвердила регистрацию в России препарата «Фризиум»

Эхо Москвывчера в 11:32
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Vademecumвчера в 06:09

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

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Суд возобновил прекращённое в 2004 году уголовное дело против Фургала

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Говорит Москвавчера в 11:57
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

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Газета.Ruвчера в 08:12
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