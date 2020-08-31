Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум» повторно
Минздрав повторно зарегистрировал противосудорожный препарат «Фризиум» французской компании Sanofi. французской компании Sanofi. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на данные на сайте государственного реестра лекарственных средств.В источнике
С чего всё началось
Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi
Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecumвчера в 06:09
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