Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум» в России

Российская газета 23

«Министерство задействовало все имеющиеся ресурсы для скорейшей регистрации препарата», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства. В Минздраве напомнили, что «Фризиум» был разрешён в России 20 лет, но срок прежнего регистрационного удостоверения истёк.