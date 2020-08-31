Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум» в России
«Министерство задействовало все имеющиеся ресурсы для скорейшей регистрации препарата», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства. В Минздраве напомнили, что «Фризиум» был разрешён в России 20 лет, но срок прежнего регистрационного удостоверения истёк.В источнике
С чего всё началось
Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi
Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecumвчера в 06:09
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