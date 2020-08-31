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Говорит Москва
Говорит Москва

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум» в России

«Министерство задействовало все имеющиеся ресурсы для скорейшей регистрации препарата», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства. В Минздраве напомнили, что «Фризиум» был разрешён в России 20 лет, но срок прежнего регистрационного удостоверения истёк.В источнике
С чего всё началось
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecumвчера в 06:09
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Коммерсантъ

В России повторно зарегистрировано лекарство «Фризиум»

Коммерсантъвчера в 12:16
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

РИА Новостивчера в 12:05
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Vademecumвчера в 06:09
РБК

Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум»

РБКвчера в 11:21
Lenta.ru

В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей

Lenta.ruвчера в 10:41
Эхо Москвы

Пресс-служба Минздрава подтвердила регистрацию в России препарата «Фризиум»

Эхо Москвывчера в 11:32
ТАСС

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум»

ТАССвчера в 11:24

Свыше 4 тыс. зрителей в Татарстане присоединились к акции «Ночь кино»

4142 зрителя в Татарстане присоединились ко всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится ежегодно Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ в целях популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры.
Татар-информвчера в 13:47
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Суд взыскал с экс-руководителей Минбанка более 198 млрд рублей

В конце прошлой недели Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ и взыскал с бывших руководителей и собственников санируемого ПАО «Московский индустриальный банк» (Минбанк) более 198 млрд рублей.
Саминвесторвчера в 01:47
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В Японии на пост премьер-министра претендует Ёсихидэ Суга — Kyodo

Токио, 1 сентября 2020, 04:24 — REGNUM В Японии на пост премьер-министра, освобождающийся после отставки Синдзо Абэ, претендует генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, который 2 сентября официально объявит об участии в предстоящих выборах на пресс-конференции.
REGNUM21:24

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUMвчера в 12:29
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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ФРГ не может предоставить сведений о состоянии здоровья Навального

Правительство Германии не может предоставить новых сведений о состоянии здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике Charité.
News.ruвчера в 08:25
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