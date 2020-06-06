Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

В ведомстве отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма является крайне важным при лечении коронавирусной инфекции. Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».
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В России зарегистрировали препарат для лечения тяжелой формы COVID-19

РИА Новости05:30

Минздрав одобрил еще одно лекарство от коронавируса

Lenta.ru05:26

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Интерфакс05:13

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

RT на русском05:16

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

РБК05:08

Минздрав зарегистрировал препарат «Левилимаб» для лечения коронавирусной инфекции

ТАСС05:06

Минздрав зарегистрировал препарат Левилимаб для лечения COVID-19

РЕН ТВ05:42
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Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
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Политика

Геннадий Зюганов призвал голосовать против новой Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения изменений в Конституцию, так как новый вариант Основного закона лишь усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство .
Znak.com 04 июня в 09:36
1,5K
Политика

МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском вчера в 13:28
1,2K
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Здоровье

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
3,7K
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
2,2K
Шоу-бизнес

Юлия Норкина совершила самоубийство

StarHit.ru вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Валерия заявила, что Шнуров попросил помощи у государства

MOS.news 00:17
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Общество

Роскачество снова обнаружило в сервелате следы антибиотиков

Роскачество провело повторную проверку сервелата и обнаружило в одном из образцов следы антибиотиков.
ТАСС 03:25
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Энергетика

Bloomberg: встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня

Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 6–7 июня, рассказали источники агентства.
Коммерсантъ 04 июня в 18:45
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
2,1K
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,2K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,7K
Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 04 июня в 14:44
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Политика

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Происшествия

Беспорядки в городах США. Главное

РБК 03:25
Общество

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

РИА Новости 01:42
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Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Деловое.ТВ 04 июня в 02:05
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек

Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
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Культура

Михаил Галустян выпустил клип «Золото» с Александром Гудковым

Сегодня Михаил Галустян представил премьеру песни и клипа «Золото». В нем Александр Гудков сыграл кутюрье.
Вокруг ТВ вчера в 10:21
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Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
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