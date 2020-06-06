Коронавирус
РИА НовостиВ России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19. Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрационное удостоверение получил препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира").
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Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
Пиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции
Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском.
Политическая Экспертиза 02:29
Общество
В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом
"Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:46
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Происшествия
В Волге заметили нефтяное пятно
РИА Новости 11:28
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Религия
Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу
Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида.
Областная газета 00:00
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» включат в состав ВМФ в ближайшие дни
Стратегическую подлодку «Князь Владимир» примут в состав Северного флота России на следующей неделе.
News.ru 08:16
Политика
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
РИА Новости 10:14
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два автобуса, пострадали 20 человек
Московский Комсомолец 11:44
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес
PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова
Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Аргументы недели 10:39
Футбол
Байер — Бавария 2:4
Газета.Ru 08:56
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Происшествия
В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО
Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня.
REGNUM 11:08
Технологии
Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона
Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Происшествия
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
Ведомости 11:23
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков поздравил сына с днем рождения
Младшему наследнику певца исполнилось 5 лет У известного певца Владимира Преснякова двое детей: 29-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте и Артемий — от брака с нынешней женой, певицей Натальей Подольской.
WomanHit.ru вчера в 11:41
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Шоу-бизнес
Певица Наташа Королева похвасталась маской за 350 тысяч рублей
В марте текущего года в Instagram-аккаунте российской певицы Наташи Королевой появилось видео, на котором она позирует в новой дизайнерской маске.
iReactor 09:08
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Общество
В Японии изобрели маски для бассейна
Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.
РИА Новости 09:28