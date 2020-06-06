Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19. Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрационное удостоверение получил препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира").
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Новый препарат и проверки частных клиник. Главное о коронавирусе за 6 июня

ТАСС10:56

Ещё один препарат для борьбы с COVID-19 зарегистрировали в России

НГС5506:33

Минздрав зарегистрировал еще один препарат от тяжелой формы инфекции коронавируса

Ёлдаш06:00

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

РИА Новости05:35

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

RT на русском05:16

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Интерфакс05:13

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса

РБК05:08
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Общество

Пиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции

Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском.
Политическая Экспертиза 02:29
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Общество

В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом

"Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:46
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Происшествия

В Волге заметили нефтяное пятно

РИА Новости 11:28
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Религия

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу

Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида.
Областная газета 00:00
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Владимир» включат в состав ВМФ в ближайшие дни

Стратегическую подлодку «Князь Владимир» примут в состав Северного флота России на следующей неделе.
News.ru 08:16
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Футбол

Месси выложил фото с «Камп Ноу»: «Как же я скучал по этому месту»

Sports.ru 09:45
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Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова

РИА Новости 10:14
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Происшествия

В Ингушетии столкнулись два автобуса, пострадали 20 человек

Московский Комсомолец 11:44
Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес

PR-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

Музыкант и композитор Бари Алибасов пропал и уже несколько дней никто не знает, где он находится, рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Аргументы недели 10:39
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Футбол

Байер — Бавария 2:4

Газета.Ru 08:56
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня.
REGNUM 11:08
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Технологии

Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона

Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 10:41
Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
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Происшествия

Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
РИА Новости 05:05
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
Ведомости 11:23
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков поздравил сына с днем рождения

Младшему наследнику певца исполнилось 5 лет У известного певца Владимира Преснякова двое детей: 29-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте и Артемий — от брака с нынешней женой, певицей Натальей Подольской.
WomanHit.ru вчера в 11:41
Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
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Певица Наташа Королева похвасталась маской за 350 тысяч рублей

В марте текущего года в Instagram-аккаунте российской певицы Наташи Королевой появилось видео, на котором она позирует в новой дизайнерской маске.
iReactor 09:08
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Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
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Общество

В Японии изобрели маски для бассейна

Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.
РИА Новости 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
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