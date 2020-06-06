Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19. Как сообщает пресс-служба ведомства, регистрационное удостоверение получил препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира").

В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса

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